Egitto: presidente Al Sisi esamina investimenti nella Zona economica del Canale di Suez

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato il primo ministro, Mostafa Madbouly, il ministro dei Trasporti, Kamel al Wazir, il presidente dell'Autorità per la zona economica del Canale di Suez, Walid Sami, e il generale Ahmed al Azazy, capo dell'Autorità per l'ingegneria delle forze armate. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza egiziana, secondo cui le parti hanno discusso del "seguito della posizione dell'esecutivo sugli investimenti e sui progetti strategici nella zona economica del Canale di Suez". Al Sisi è stato informato sullo sviluppo dei porti nella Zona economica del Canale di Suez, tra cui quelli di Ain Sokhna, Adabiya, East Port Said, West Port Said, Al Tur e Al Arish, in particolare frangiflutti, stazioni di movimentazione container, banchine, aree logistiche e postazioni multiple. Il presidente egiziano è stato informato sul piano di promozione della zona economica del Canale di Suez in collaborazione con istituzioni internazionali e banche d'affari per attrarre investimenti. Durante l'incontro, il presidente Al Sisi ha discusso della creazione di piattaforme per piccole e medie industrie e start-up, e di progetti per rifornire le navi di carburante verde.(Cae)