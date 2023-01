Lazio 2023: Rocca, il Covid non è stato risolto solo da D'Amato, tutti abbiamo contribuito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid "non è stato risolto da un solo attore, su questo Alessio D'Amato continua a vendersi come un 'one man show'. Tutti abbiamo contribuito. E lo sa bene il candidato D'Amato, così come i cittadini del Lazio". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante l'incontro con i candidati indetto da Confcommercio Lazio, in cui ha illustrato gli assi principali della sua candidatura. "C'è un'involuzione nel quadro logistico dei trasporti. Le corse regionali sono diminuite rispetto a 10-15 anni fa. Ed è questa mancanza di visione dell'amministrazione uscente che mi ha portato a scendere in campo - ha aggiunto Rocca -. Dobbiamo investire sul lavoro e sui giovani. Le imprese devono essere aiutate. Insieme possiamo riconnettere il tessuto sociale e aiutare concretamente chi sta scivolando verso la povertà. Dobbiamo lavorare verso la transizione digitale", ha concluso Rocca. (Rer)