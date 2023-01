Brasile-Usa: record scambi commerciali nel 2022, deficit aumenta 70 per cento per Brasilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scambi commerciali tra Brasile e Stati Uniti nel 2022 hanno raggiunto la cifra record di 88,7 miliardi di dollari. Lo riferisce la Camera di commercio Brasile-Stati Uniti (Amcham) evidenziando che si tratta del migliore risultato delle serie storiche iniziate nel 1997. Il record precedente, 70,5 miliardi di dollari, registrato nel 2021, è stato superato del 25,8 per cento. Nonostante il risultato storico la bilancia ha anche registrato il più alto deficit di sempre per Brasilia. Con 13,9 miliardi di dollari, in crescita del 70 per cento sull'anno. (segue) (Brb)