Brasile-Usa: record scambi commerciali nel 2022, deficit aumenta 70 per cento per Brasilia (2)

- Stabile all'11,2 per cento (rispetto all'11,1 per cento del 2021), la partecipazione del Paese nordamericano alle esportazioni brasiliane. La quota statunitense nelle importazioni brasiliane ha battuto un record e ha raggiunto il 18,8 per cento del totale. Nel 2021 era stato del 18 per cento. Complessivamente nel 2022 le importazioni brasiliane dagli Stati Uniti hanno raggiunto il valore di 51,3 miliardi di dollari, un incremento del 30,3 per cento sull'anno. Mentre le esportazioni brasiliane verso gli Stati Uniti sono aumentate del 20,2 per cento a 37,4 miliardi di dollari. (Brb)