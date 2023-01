Usa: Biden, il Paese deve scegliere tra democrazia e autocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti devono scegliere tra democrazia e autocrazia, tra amore e odio: sono queste le domande che dobbiamo porci. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un evento organizzato a Washington in occasione del Martin Luther King Day, ricorrenza federale istituita per ricordare il pastore protestante e leader del movimento per i diritti civili nel Paese. “Nella ripresa dalla pandemia di Covid-19, le comunità e le minoranze non devono assolutamente essere lasciate indietro”, ha detto, aggiungendo che la strategia economica del governo federale sta portando risultati tangibili anche alle minoranze e alle fasce più povere della popolazione. “Abbiamo creato quasi 11 milioni di posti di lavoro, e la disoccupazione è ai minimi da 50 anni, soprattutto per gli afroamericani: il numero di afroamericani che hanno l’assicurazione sanitaria non è mai stato così elevato”, ha concluso. (Was)