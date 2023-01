Lazio 2023: Calenda, sanità è priorità e D'Amato è bravo sul settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Azione, Carlo Calenda, in occasione della presentazione delle liste del Terzo Polo alle prossime elezioni regionali del Lazio, ha ribadito le ragioni del suo sostegno al candidato del centrosinistra, Alessio D'Amato, esponente del Pd: "Sono qui perché D'Amato è bravo, soprattutto in un settore come la sanità che rappresenta la stragrande maggioranza del bilancio regionale, che ha raddrizzato dopo anni di disastri della destra - ha detto-. La sua provenienza politica mi interessa poco, perché oggi la sanità è l'emergenza numero uno del Paese, più di tutte le altre". (Rer)