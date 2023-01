Lazio 2023: Rocca, dobbiamo snellire la burocrazia, rapporto con camere commercio essenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo snellire la burocrazia. "Il rapporto con le camere di commercio è essenziale. Non dobbiamo vergognarci di copiare le buone prassi delle altre regioni". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante l'incontro con i candidati indetto da Confcommercio Lazio, in cui ha illustrato gli assi principali della sua candidatura. "Dobbiamo lavorare nei primi 100 giorni insieme. I decreti attuativi del Testo Unico del Commercio sono una priorità. Serve il massimo impegno per un dialogo e una vera collaborazione con le Camere di Commercio e con le associazioni di categoria su formazione, fondi europei, legalità e lotta all’abusivismo - ha sottolineato Rocca -. Un'accelerazione sulle infrastrutture, da quelle già finanziate come l’ampliamento della Roma-Latina a quelle da completare come la Orte-Civitavecchia. Un vero impegno anche a incrementare le frequenze della Roma-Lido e a raddoppiare il binario della Roma-Viterbo. Impegno per una valorizzazione dei Cat (centri di assistenza tecnica) di formazione, aggiornamento e valorizzazione delle risorse umane, nonché su bandi e finanziamenti alle imprese. Massima disponibilità per le deleghe a Roma Capitale, una volta approvate le leggi speciali di riforma. Ma anche un grande impegno per portare l'Expo 2030 a Roma e per far sì che il Giubileo sia un’occasione di rilancio per tutto il territorio regionale. Oggi, che celebriamo una vittoria dello Stato contro la criminalità organizzata, penso al subpontino e a Roma, dove non mancano tali fenomeni. La lotta alla mafia sarà per me una priorità. Serve davvero un'azione corale, una visione. Ci vuole credibilità. Dobbiamo essere seri", ha concluso Rocca. (Rer)