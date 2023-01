Governo: Berlusconi, lealtà reciproca garanzia di stabilità per prossimi 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella maggioranza non deve esserci alcuna tensione e alcuna divergenza, la lealtà reciproca è garanzia della stabilità, oggi e per i prossimi cinque anni". Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi durante la presentazione delle liste di Forza Italia per le regionali a Villa Gernetto a Lesmo (Mb). "In questo quinquennio abbiamo tante cose da fare per far ripartire il paese e non abbiamo certo tempo da perdere in piccole dispute e piccole rivalse", ha aggiunto. (Rem)