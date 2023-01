Messina Denaro: comandante Ros, lavoro caratterizzato da rapidità e riservatezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro fatto per l’arresto odierno di Matteo Messina Denaro è stato caratterizzato “dalla rapidità e dalla riservatezza che ci ha consentito di mettere insieme elementi che ci hanno portato ad individuare la data di oggi in cui il ricercato si sarebbe sottoposto a degli accertamenti clinici”. A dirlo il comandante del Ros dei Carabinieri, Pasquale Angelosanto, nel corso della conferenza stampa organizzata nel Comando Legione Carabinieri di Sicilia per illustrare i dettagli della cattura del boss Matteo Messina Denaro. La procura, dunque, “ha autorizzato le attività tecniche svolte nell’ultimo periodo fino ad autorizzare l’intervento di oggi”, ha aggiunto. (Rin)