Lombardia 2023: Cecchetti (Lega), Majorino insulta Salvini? È frustrazione nel vedere ripartire opere attese da decenni

- "Anche oggi il solito insulto quotidiano da Majorino, tanto per cambiare contro il ministro Salvini, che sta lavorando ogni giorno senza sosta per far ripartire i cantieri in Lombardia". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale lombardo della Lega. "In un certo senso - prosegue - Majorino va compreso: i ministri Cinque Stelle e Pd per anni hanno frenato ogni infrastruttura in Lombardia e se fossero al Governo frenerebbero ancora con la loro politica dei no a tutto, bloccando i progetti, negando i finanziamenti. Per cui comprendiamo la frustrazione nel vedere ripartire opere attese da decenni dai lombardi, possiamo capire che tutto questo faccia perdere le staffe a chi invece vorrebbe tenere tutto fermo. I cittadini lombardi hanno già detto con il loro voto alle Politiche che vogliono le opere, vogliono i cantieri, e lo ribadiranno anche il 12 e 13 febbraio. Mancano ancora quattro settimane, saranno quattro settimane lunghe con gli insulti quotidiani di Majorino, insulti che non ci spaventano perché a noi interessa solo lavorare per i lombardi e per il loro futuro".(Com)