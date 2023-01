Messina Denaro: comandante Ros, solo oggi effettivo riscontro identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avevamo indicazioni che una persona, il cui nome era quello in uso al latitante Messina Denaro (Andrea Bonafede), “doveva sottoporsi a degli accertamenti. Ma l’accostamento di questa persona al latitante è stato fatto in ipotesi nei giorni passati ma solo oggi abbiamo avuto riscontro”. A dirlo il comandante del Ros dei Carabinieri, Pasquale Angelosanto, nel corso della conferenza stampa organizzata nel Comando Legione Carabinieri di Sicilia per illustrare i dettagli della cattura del boss Matteo Messina Denaro. (Rin)