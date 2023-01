Imprese: Iveco vince il Rally Dakar 2023 con i team Boss Machinery De Rooy Iveco ed Eurol De Rooy Iveco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 45esima edizione del Rally Dakar, la più sfidante da quando la competizione è sbarcata in Arabia Saudita, si è conclusa vittoriosamente per i nuovi team di Iveco. I piloti - riferisce una nota - hanno superato a pieni voti questa prova di resistenza in condizioni estreme, guidando per più di 8.500 km su terreni accidentati e vaste distese di dune desertiche. Al suo quarto Rally Dakar, Janus van Kasteren jr ha fatto affidamento alla sua esperienza per raggiungere prestazioni costanti e raccogliere svariati podi fino al gradino più alto della graduatoria finale. Dietro di lui è arrivato Martin van den Brink, veterano e leggenda del Rally Dakar, che si è classificato terzo. Suo figlio e compagno di squadra Mitchel van den Brink ha guidato in modo straordinario, guadagnando diversi secondi posti e diventando il più giovane vincitore nelle prove speciali grazie al primo posto conquistato nella sesta tappa e terminando la competizione in quarta posizione. (segue) (Com)