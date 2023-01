Imprese: Iveco vince il Rally Dakar 2023 con i team Boss Machinery De Rooy Iveco ed Eurol De Rooy Iveco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due team sono partiti con successo già nel prologo, conseguendo piazzamenti eccellenti sulla griglia di partenza per la prima tappa con gli Iveco Powerstar alimentati da motori Cursor 13 appositamente sviluppati da Fpt Industrial. Sfortunatamente, Vick Versteijnen è stato costretto al ritiro il quarto giorno di gara. Gli altri tre equipaggi hanno continuato a sfidare il caldo e la pioggia del deserto per raggiungere i gradini del podio ad ogni tappa della gara. Fabio Santiago, Head of Marketing and Product Management Iveco Truck Business Unit, ha affermato: “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dai nostri team e dai nostri Iveco Powerstar, sebbene la vittoria sia stata offuscata da ciò che è accaduto durante la nona tappa: rivolgiamo innanzitutto i nostri pensieri e la nostra solidarietà a tutte le persone coinvolte. Nonostante ciò, non possiamo non esprimere la nostra gratitudine ai piloti, che hanno spinto se stessi e i loro veicoli al massimo, regalando prestazioni straordinarie nel più sfidante dei Rally Dakar svolti in Arabia Saudita. Siamo estremamente orgogliosi dei nostri equipaggi, che hanno affrontato questa sfida con grinta e determinazione e portato i nostri camion alla vittoria”. (Com)