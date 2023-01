Africa: Oxfam, in Etiopia, Somalia e Kenya aumento prezzi alimentari superiore alla media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia, Somalia e Kenya hanno registrato un aumento dei prezzi al consumo sui beni alimentari superiore del 10 per cento rispetto a quello registrato in media nei Paesi del G7. Lo scrive Oxfam nel suo ultimo rapporto, pubblicato oggi e dedicato al tema delle disuguaglianze nel mondo. Secondo l'analisi condotta dall'ong, anche prima dell'impennata dei prezzi alimentari registrata nel 2022 quasi 3,1 milioni di persone a livello globale non erano in grado di seguire una dieta sana. Si stima inoltre che tra 702 e 828 milioni di persone abbiano sofferto la fame nel 2021, quasi un decimo della popolazione mondiale. Nell'osservare che in ogni regione la condizione di insicurezza alimentare è più frequente fra le donne rispetto agli uomini, Oxfam precisa infine che nel 2020 è stato stimato che quasi il 60 per cento delle persone che soffrono la fame sono donne e ragazze. (Res)