Lombardia 2023: Berlusconi, Fontana merita riconferma per sua serietà e concretezza

21 luglio 2021

- Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana "merita la nostra riconferma perché ha dimostrato, anche in una stagione così difficile, serietà; sobrietà; concretezza e una grande capacità di lavoro nonostante tutte le polemiche che gli sono state rivolte contro. Per questo abbiamo sostenuto con convinzione la sua ricandidatura". Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi durante la presentazione delle liste di Forza Italia per le regionali a Villa Gernetto a Lesmo (Mb). (Rem)