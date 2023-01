© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvia Roggiani, classe 1984, deputata al primo mandato parlamentare e segretaria del Pd metropolitano di Milano, è stata nominata, all'unanimità, presidente della commissione nazionale per il Congresso del Pd. Della commissione, che ha il compito di sovrintendere a tutte le attività connesse allo svolgimento del Congresso, fanno parte 29 componenti. E' quanto si legge in una nota del Pd. (Com)