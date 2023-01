Imprese: Auditel online, Mediaset primo editore in Italia con una quota del 50,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 Mediaset secondo i dati Auditel Digital ha rafforzato la propria leadership in Italia nei video visti online: con oltre 7 miliardi e mezzo di visioni (7.505.317.786), il consumo dei video di Mediaset ha raggiunto una quota di mercato del 50,3 per cento. Questo significa - si legge in una nota dell'azienda - che la somma del numero di video visti sulle properties web degli altri editori tv italiani (Rai, Sky, La7 e Warner Bros. Discovery) si ferma al 49,7 per cento, una quota inferiore a quella Mediaset. Per una tv commerciale, il numero di “video visti” è la metrica più importante in quanto più rilevante per gli investitori pubblicitari: infatti ogni video cliccato dagli utenti è preceduto da un inserimento pubblicitario correlato (i cosiddetti pre-roll). La leadership di Mediaset è ancor più significativa in quanto non comprende la visione integrale dei propri canali sulle offerte tv delle piattaforme Ott, visione che aumenta la platea potenziale che va a comporre il “tempo speso”, l’altra metrica legata ai consumi online. (segue) (Com)