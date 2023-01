Torino: allerta neve, la Città mette in azione il Piano di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Dopo il passo falso dello scorso 15 dicembre, la giunta comunale di Torino ha deciso di anticipare le operazioni del Piano neve per non commettere più gli stessi errori. Per domani sono previste delle deboli precipitazioni e la Città si è mossa già da oggi spargendo il sale sulle strade del territorio. Inoltre, è operativa la Cabina di regia neve composta da Gtt, Amiat, Polizia Municipale, Protezione Civile e dagli uffici delle diverse divisioni comunali coinvolte, che in base agli aggiornamenti meteo predisporrà l’attivazione del Piano Neve e del relativo livello operativo, monitorando la situazione e coordinando gli interventi necessari al fine di limitare eventuali disagi. A partire da questa sera il servizio di spargimento di sale preventivo sarà garantito lungo tutta la notte, con 39 mezzi spargisale di Amiat operativi su tutto il territorio cittadino. (Rpi)