Ue: Parlamento europeo osserva minuto di silenzio per David Sassoli

- Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha osservato un minute di silenzio in memoria di David Sassoli. È stata la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola a ricordare, in apertura della sessione plenaria, l'ex presidente dell'europarlamento. "Ho perso il conto del numero di volte in cui quest'anno avrei voluto alzare il telefono per chiedere la sua opinione. La sua chiarezza di pensiero, la sua visione di un'Europa di uguaglianza e giustizia, la sua difesa dei più vulnerabili nelle nostre società, sono elementi che definiscono la nostra missione comune europea e questo Parlamento", ha detto Metsola. "David ha lasciato un segno nel nostro progetto e in tutti noi. Nel suo ultimo discorso pubblico, ha parlato dell'Europa come di un progetto di speranza, un progetto che ci unisce tutti, un progetto che incarna la nostra Unione, i nostri valori e la nostra civiltà", ha aggiunto. "Un anno fa ho promesso che questo Parlamento continuerà a onorare la sua eredità, e so che manterremo questa promessa", ha concluso Metsola. (Beb)