Usa: Casa Bianca, non ci sono registri degli ospiti che visitano la residenza di Biden a Wilmington

- La Casa Bianca ha fatto sapere che non esistono registri che tengano traccia degli ospiti che vanno e vengono dalla residenza del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a Wilmington in Delaware. Dopo il ritrovamento di nuovi documenti classificati all’interno di un garage della struttura, che ha seguito una scoperta analoga avvenuta lo scorso novembre in un vecchio ufficio a Washington che Biden ha utilizzato durante l’amministrazione di Barack Obama, i repubblicani hanno chiesto a più riprese la pubblicazione dei materiali relativi alla gestione di documenti classificati da parte di Biden, durante il suo mandato da vicepresidente. In particolare, il presidente del Comitato per la supervisione della Camera dei rappresentanti, il repubblicano James Comer, ha recentemente scritto una lettera al capo di gabinetto della Casa Bianca, Ron Klain, chiedendo di ottenere più informazioni relative alle ricerche effettuate nelle residenze di Biden per verificare che non ci fossero altri materiali secretati. “La residenza del presidente degli Stati Uniti è personale, anche se il presidente Biden ha voluto ripristinare i sistemi per la registrazione degli ospiti che visitano la Casa Bianca”, si legge in una nota della presidenza Usa. Tali affermazioni sono state confermate anche da un portavoce dei servizi segreti, Anthony Guglielmi, il quale ha confermato che il personale dell’agenzia si occupa di garantire la sicurezza della struttura, ma non tiene traccia degli ospiti essendo “una residenza privata”. (Was)