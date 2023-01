Ucraina: ministra Esteri tedesca, istituire tribunale speciale su guerra di aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deve essere istituito un tribunale speciale internazionale per la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, davanti al quale portare il governo di Mosca. È quanto affermato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, durante il discorso che ha tenuto oggi all'Accademia di diritto internazionale dell'Aia. Come riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, per l'esponente dei Verdi, il tribunale sulla guerra di aggressione russa dovrebbe trovarsi al di fuori dell'Ucraina e derivare la sua giurisdizione dal diritto penale di questo Paese. Allo stesso tempo, Baerbock ha ammesso che questa istituzione non rappresenta “la soluzione ideale”, ma è necessaria al fine di superare i limiti del diritto internazionale. La Corte penale internazionale (Cpi) può, infatti, giudicare soltanto i casi in cui attore e convenuto sono suoi membri e quelli deferiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La Russia non fa parte della Cpi e, in quanto membro permanente con potere di veto nel Consiglio di sicurezza dell'Onu, bloccherebbe ogni rinvio al tribunale dell'Aia. (Geb)