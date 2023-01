Campidoglio: per studenti romani porte aperte di palazzo Senatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Porte aperte di Palazzo Senatorio è l'iniziativa proposta dalla presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, e dall'Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli, che con una lettera indirizzata a tutte le scuole, istituti comprensivi e superiori, hanno invitato studenti e studentesse a visitare il Campidoglio. Un percorso di visite, per scoprire e conoscere i luoghi dove si svolge l'attività istituzionale e democratica della città di Roma, a partire dall'Aula Giulio Cesare, sede dell'Assemblea capitolina. "I giovani non sono soltanto il nostro futuro ma anche il nostro presente. Ed è a loro che vogliamo dare occasioni di partecipazione attiva e consapevole alla vita della città. La possibilità di visitare Palazzo Senatorio permetterà innanzitutto di avvicinare l'istituzione che rappresentiamo, Roma Capitale, agli studenti. Non un luogo distante, ma aperto e vicino. E poi di avviare un percorso di conoscenza della macchina amministrativa con tutte le sue funzioni, vero cuore delle decisioni che determinano il destino della nostra comunità" lo ha detto in una nota la Presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. (segue) (Com)