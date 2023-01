Campidoglio: per studenti romani porte aperte di palazzo Senatorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una iniziativa bella che promuove la partecipazione ed educa all'idea di comunità. Aprire le porte del Campidoglio significa non solo accorciare le distanze tra la politica e i ragazzi e le ragazze, ma anche fornire a chi amministra la cosa pubblica l'occasione per ascoltare e accogliere le esigenze delle giovani generazioni. Sarà una opportunità formativa unica che servirà alle scuole quanto ai rappresentanti di Roma Capitale: in questo percorso di conoscenza degli strumenti della democrazia vogliamo che gli studenti e le studentesse familiarizzino con la vita pubblica e si imbattano in un apprendistato alla cittadinanza, con una esperienza pratica e attiva di educazione civica", afferma l'Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli. (Com)