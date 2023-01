Imprese: Atlantia, Assemblea nomina nuovo Cda, Massolo presidente, Benetton vicepresidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L’Assemblea degli Azionisti di Atlantia S.p.A., presieduta dall’ambasciatore Giampiero Massolo, si è riunita oggi per dare avvio alle attività necessarie per adottare la governance post delisting della società. All’Assemblea hanno partecipato i due azionisti Schemaquarantadue S.p.A. (“HoldCo”) e Schema Alfa S.p.A. (“Bidco”, interamente controllata da “HoldCo”) che insieme detengono il 100 per cento del capitale di Atlantia. L’assemblea ha deliberato di adottare il nuovo statuto di Atlantia, le cui previsioni riflettono, tra l’altro, la perdita dello “status” di società quotata; nominare, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2025, il nuovo Consiglio di amministrazione composto da 11 componenti (Alessandro Benetton, Ermanno Boffa, Mattia Brentari, Christian Coco, Maurizio Irrera, Jonathan Kelly, Enrico Laghi, Giampiero Massolo, Andrea Pezzangora, Scott Schultz, Andrea Valeri), confermando presidente Giampiero Massolo e nominando vicepresidente Alessandro Benetton; nominare, con la medesima durata in carica del Cda, il nuovo Collegio sindacale, composto dai sindaci Riccardo Michelutti - in qualità di presidente - Benedetta Navarra e Graziano Visentin. (segue) (Com)