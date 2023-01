Messina Denaro: procuratore Palermo, ad ora no elementi complicità all’interno clinica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva documenti compatibili con un soggetto come lui e i documenti sembrano del tutto legali: "non abbiamo ragioni di ritenere che godesse di complicità all’interno della clinica ma gli accertamenti sono partiti”. A dirlo il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, nel corso della conferenza stampa organizzata nel Comando Legione Carabinieri di Sicilia per illustrare i dettagli della cattura del boss Matteo Messina Denaro. “Allo stato non abbiamo elementi che ci portino a pensare a partecipazione da parte del personale della clinica” dove è avvenuto l’arresto di Matteo Messina Denaro, ha aggiunto. (Rin)