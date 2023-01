Regno Unito: ministro Esteri Cleverly, Alireza Akbari era stato riattirato con l’inganno in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadino anglo-iraniano Alireza Akbari, giustiziato dal regime di Teheran sabato, era stato "attirato nuovamente" nel Paese tre anni fa con l’inganno per affrontare un processo arbitrario. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, al Parlamento. La famiglia di Akbari “ha condiviso il suo calvario. Un calvario iniziato poco più di tre anni fa, quando è stato attirato di nuovo in Iran. È stato detenuto e poi sottoposto al famigerato e arbitrario processo", ha detto il ministro. In risposta all'esecuzione di Akbari, Cleverly ha convocato l'incaricato d'affari iraniano nel Regno Unito e ha richiamato temporaneamente l'ambasciatore britannico da Teheran, imponendo anche sanzioni al procuratore generale iraniano. Il ministro degli Esteri ha avvertito: "La nostra risposta all'Iran non si limita a oggi". (Rel)