Messina Denaro: Ronzulli (FI), da figlia carabiniere grande emozione per risultato

21 luglio 2021

- “Da figlia dell’Arma, non posso che essere molto emozionata per il grande lavoro dei carabinieri del Ros e del Gis, perché dietro questa cattura ci sono 30 anni di lavoro e 30 anni di sacrificio”. Lo ha dichiarato la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, a Villa Gernetto, durante la presentazione dei candidati azzurri alle Regionali della Lombardia. “Per 30 anni – ha proseguito – le loro famiglie hanno salutato il proprio caro la mattina non sapendo se sarebbe ritornato a casa la sera. Conosco bene tutto questo e voglio ringraziare pubblicamente i Carabinieri per il loro impagabile lavoro”. “Come ha detto il presidente Berlusconi – ha sottolineato Ronzulli –, è una giornata in cui vince l’Italia, vinciamo tutti. Vincono i siciliani, tanti, tantissimi: quelli onesti che hanno gioito e gioiscono insieme agli uomini dell’Arma. Perdono quei pochi che in questi 30 anni sono stati complici e hanno favorito la latitanza di un uomo che non era mai andato via dalla Sicilia”. “Oggi – ha concluso – è un grande giorno e dobbiamo essere felici per questa cattura esemplare”. (Rin)