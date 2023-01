Difesa: bando di concorso a nomina diretta per reclutamento ufficiali in settori cyber e spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Difesa ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e su Portale del reclutamento (inpa.gov.it), il primo di tre bandi di concorso a nomina diretta per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo normale dei corpi della Marina militare, tra cui sono ricompresi i posti orientati a soddisfare le esigenze interforze nell’ambito dei settori cyber e spazio. I successivi saranno per ufficiali a nomina diretta di Esercito e Aeronautica per un totale di 64 posti. Lo riferisce un comunicato stampa dello Stato maggiore della Difesa. In particolare, per questo primo bando della Marina militare, si tratta di 21 posti da sottotenente di vascello nel corpo del Genio della Marina, da impiegare nei domini cyber e spazio della Difesa ripartiti fra il personale in possesso delle seguenti lauree magistrali/specialistiche: ingegneria aeronautica ovvero aerospaziale e astronautica (Lm20); ingegneria elettronica (Lm 29); ingegneria delle telecomunicazioni (Lm 27); ingegneria informatica (Lm 32), informatica (Lm 18), sicurezza informatica (Lm 66); fisica (classe 20S/Lm 17); Matematica (classe 45S/Lm-40). Ai candidati idonei, risultati vincitori, sarà consentito, durante il corso recnico applicativo, di esprimere la propria preferenza rispetto all’impiego nel settore cyber o nel settore spazio. (Com)