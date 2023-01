Olimpiadi 2026: Zaia, bob di Cortina ha già avviato gara, sarà aggiudicata in prossime ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Partirei da un presupposto, non è che siamo qui a fare i bilanci dei ritardi. Per fare un esempio, il bob di Cortina ha già avviato una gara che sarà aggiudicata nelle prossime ore. Da qui, ovviamente, la volontà di essere pronto per il 2026, visto e considerato che abbiamo i test-event da fare e quindi dovremmo prima del 2026 cominciare a collaudare le opere. Si va avanti". Lo ha detto a Milano il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, al termine della riunione della cabina di regia sulle infrastrutture riguardanti Milano-Cortina 2026. Zaia ha poi aggiunto: "Ricordo che il Cio ci chiede le opere olimpiche e sportive. Tutte quelle che sono le infrastrutture di viabilità fanno parte della legacy, cioè dell'eredità che lasceremo. Io oggi al tavolo ho chiesto che le opere diano tutte finanziate, per quello che riguarda ovviamente la mia area Dolomitica, e siano progettate e appaltate prima delle Olimpiadi". (Rem)