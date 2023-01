Uzbekistan: crisi energetica, presidente licenzia il sindaco di Tashkent e altri dirigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, ha licenziato il sindaco di Tashkent, Jahongir Ortikhojaev, per la crisi energetica registrata nel Paese in un momento in cui le temperature hanno raggiunto i minimi da 50 anni a questa parte. Lo ha annunciato oggi lo stesso capo dello Stato, rendendo nota anche la rimozione dall’incarico di dirigenti del ministero dell’Energia, della compagnia elettrica nazionale e di diversi distretti della capitale. La popolazione uzbeka ha assistito quest’inverno a temperature sotto i -20 gradi Celsius. Le sofferenze sono state aggravate dal deficit di energia elettrica e di gas registrato nel Paese. Mirziyoyev ha attribuito al sindaco di Tashkent “la mancata preparazione per la stagione invernale”, “le parole vuote e i falsi aggiornamenti sulla situazione”. In un video pubblicato online dal suo ufficio, il presidente uzbeko ha anche accusato gli altri funzionari rimossi di non essere riusciti a contrastare la “corruzione” nel settore energetico, affermando che il 20 per cento del consumo annuale di gas nel Paese è andato perduto. I licenziamenti annunciati oggi seguono gli arresti di diversi dirigenti di compagnie energetiche uzbeche a causa di “attività illegali” nelle forniture di gas ed elettricità.(Res)