- Le intercettazioni "sono indispensabili e irrinunciabili nel contrato alla criminalità organizzata: senza non si possono fare indagini. Senza, le indagini non portano da nessuna parte”. Così il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, nel corso della conferenza stampa organizzata nel Comando Legione Carabinieri di Sicilia per illustrare i dettagli della cattura del boss Matteo Messina Denaro. (Rin)