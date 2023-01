Regno Unito: Sunak annuncia nuovi poteri alla polizia per contrastare le proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il governo del Regno Unito ha annunciato di aver dato nuovi poteri alla polizia britannica per reprimere proteste potenzialmente pericolose. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Rishi Sunak che su Twitter ha scritto: "Prima di Natale ho promesso di sostenere meglio le forze dell'ordine per fermare le proteste che provocano disturbo. Oggi questo governo ha mantenuto la promessa". Attraverso un emendamento presentato alla legge sull'ordine pubblico, il governo amplierà la definizione legale di "grave disturbo", dando alla polizia maggiore flessibilità e chiarezza su quando intervenire per fermare manifestati che usano tattiche di guerriglia come il blocco delle strade e la marcia lenta durante le proteste. (Rel)