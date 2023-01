Messina Denaro: procuratore Palermo, portato via senza uso manette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato catturato un latitante pericolosissimo "senza alcun ricorso alla violenza: Matteo Messina Denaro è stato portato via senza neppure l'uso delle manette, come avviene in un Paese democratico e civile”. A dirlo il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, nel corso della conferenza stampa organizzata nel Comando Legione Carabinieri di Sicilia per illustrare i dettagli della cattura del boss Matteo Messina Denaro. (Rin)