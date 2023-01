Spagna: Vox, nessun passo indietro su proposte anti-aborto in Castiglia e Leon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sovranista spagnolo Vox ha ribadito che non farà "nessun passo indietro" sulla sua proposta anti-aborto in Castiglia e Leon, che prevede la richiesta ai medici di base di offrire alle donne incinte di ascoltare il battito cardiaco del feto durante il primo trimestre e di indirizzarle ai servizi di salute mentale, se necessario. La proposta, annunciata la scorsa settimana dal vicepresidente della regione, Juan García-Gallardo, aveva provocato forti tensioni politiche e lo stesso Partito popolare (Pp), che guida la regione, ha annunciato che questo protocollo non sarà applicato. A questo proposito, il segretario generale di Vox, Ignacio Garriga, ha spiegato che si tratta di politiche incluse nel Dna di Vox e che fanno parte dei suoi impegni elettorali concordati con i popolari nel patto di coalizione. "Non faremo un passo indietro, continueremo a perseverare in tutto ciò che abbiamo detto in campagna elettorale e negli impegni presi in Castiglia e Leon", ha ribadito Garriga in una conferenza stampa presso la sede nazionale del partito, sottolineando di fare della "bandiera della coerenza" un tratto distintivo della sua formazione. "È una decisione consensuale, che è stata pianificata e rientra nella normalità dei patti", ha ribadito Garriga. D'altra parte, non ha voluto valutare le critiche che le misure hanno raccolto da altri leader del Pp, come la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, o il portavoce della campagna elettorale dei popolari, Borja Semper. Garriga considera "sorprendente" il clamore suscitato da misure che a suo avviso sono "di buon senso" in quanto "l'unica cosa che mirano a fare è aumentare le informazioni che le donne in gravidanza ricevono". Il segretario generale della formazione sovranista ha assicurato che le politiche in corso di approvazione da parte del governo regionale sono un "chiaro esempio" di quelle che Vox intende attuare se raggiungerà il governo nazionale. (Spm)