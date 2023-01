Lazio 2023: Bonafoni (LcD), basta ipocrisie, è Rocca a sparare su Croce Rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al presidente della Croce Rocca italiana, Rosario Valastro, "dico: basta ipocrisie". Lo afferma in una nota la consigliera regionale e candidata capolista della lista Civica D'Amato, Marta Bonafoni. "Tutti i volontari della Croce Rossa, insieme a tutti i volontari del terzo settore, hanno il mio rispetto e la mia ammirazione, come quella di tutto il centrosinistra, ci mancherebbe altro - spiega -. Ma allo stesso tempo non si può far finta di niente, non è la stampa ma il candidato di centrodestra Rocca che sta sparando sulla Croce Rossa. L'ex presidente della Cri non solo continua a usare sul suo sito ufficiale, l'immagine e i loghi della Croce Rossa - aggiunge -, ma è anche stato uno dei fautori della privatizzazione della stessa organizzazione di volontariato, che ne rappresenta uno dei punti deboli".(Com)