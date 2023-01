Ucraina: Schein (Pd), serve maggior protagonismo Ue per cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi sento di criticare la scelta di sostenere in tutti i modi necessari la resistenza ucraina", ma occorre "rafforzare molto lo sforzo diplomatico e politico dell'Unione europea e dei suoi alleati per una conferenza di pace". Lo ha detto la deputata del Pd e candidata alla segreteria, Elly Schlein, a "Tagadà" su La7. Serve "il protagonismo dell'Unione europea" per giungere alla pace: un maggior sforzo per "costruire le condizioni di un cessate il fuoco", ha aggiunto. (Rin)