Veneto: assessore Lavoro, nel 2022 incremento contratti a tempo indeterminato

- I dati pubblicati oggi ne "La Bussola" sull'occupazione lavorativa del Veneto a dicembre “confermano il rallentamento del mercato del lavoro iniziato lo scorso settembre. Il quadro complessivo dell'occupazione veneta 2022 resta complessivamente positivo grazie ai risultati del primo semestre, nel quale si sono registrati numeri di crescita da record nella nostra regione e a settori produttivi in netta ripresa, a partire dal turismo passando per i servizi fino all'industria manifatturiera". Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro. "Un segnale particolarmente positivo – ha proseguito – è quello dell'incremento dei contratti a tempo indeterminato. In sostanza, di fronte al rallentare dell'economia, le aziende hanno scelto di investire sulla stabilizzazione del personale. Un fattore non di poco conto nel quadro complessivo, come quello legato all'aumento dell'occupazione femminile (più 17 per cento rispetto al 2021), elemento sul quale puntiamo molto in prospettiva futura". Dati confortanti sono giunti in modo particolare dalle province di Venezia e Verona. "Il dato sulla disoccupazione è in lieve aumento (317.500 disoccupati), ma va detto che i numeri indicano anche una maggiore mobilità del mercato del lavoro regionale. E la mobilità è un segnale positivo perché rappresenta la vivacità dell'offerta”, ha aggiunto. “Un segnale da monitorare nei primi mesi dell'anno – ha concluso – per capire effettivamente come evolverà l'occupazione regionale, dando risposta a tutti coloro che sono ancora in cerca di un posto di lavoro". (Rev)