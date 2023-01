Ue: von der Leyen incontra Macron a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha incontrato il presidente francese, Emmanuel Macron, a Parigi. Lo ha reso noto la stessa von der Leyen tramite un messaggio su Twitter. "Grazie, caro Emmanuel Macron, per questi scambi costruttivi sulle prospettive di questo nuovo anno, in vista del prossimo Consiglio europeo. Ucraina, energia, competitività, migrazione, tutti temi su cui l'Ue deve procedere unita per essere efficace", si legge nel tweet di von der Leyen. (Frp)