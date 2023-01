Messina Denaro: Pianese (Coisp), vinta battaglia ma mafia ancora viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arresto del boss latitante Matteo Messina Denaro “è una vittoria di tutte le forze di Polizia e dello Stato nei confronti della mafia”. Lo dichiara in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Nonostante questo straordinario risultato - prosegue - è importante non abbassare la guardia nell’ambito della lotta alla mafia, perché purtroppo non è solo arrestando i capi che si sconfigge la criminalità organizzata. La vittoria ottenuta con l’arresto di Messina Denaro, infatti, va considerata solo una tappa del percorso e non la vittoria finale. I cittadini onesti di questo Paese – conclude Pianese – hanno vinto una battaglia, non la guerra; perché la mafia, purtroppo, è ancora ‘viva’ e va annientata definitivamente”. (Rin)