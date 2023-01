Speciale infrastrutture: accordo tra Provincia e Comune Monza per la mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il Presidente della Provincia MB e il Sindaco di Monza hanno firmato congiuntamente l’accordo di collaborazione in materia di Mobilità sostenibile con lo scopo di condividere informazioni in materia di mobilità, infrastrutture e trasporti e azioni finalizzate al miglioramento del traffico privato, all’incremento della sicurezza nell’ambito della circolazione stradale, alla riduzione delle emissioni in atmosfera, al contenimento dei consumi energetici, alla riduzione della congestione stradale e alla limitazione dell’inquinamento acustico. Una prima azione è l’assunzione da parte del Comune di Monza del P.U.M.S., il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, predisposto dalla Provincia, che sarà adottato dal Consiglio Provinciale nella prossima seduta. Il P.U.M.S. è un piano strategico di orizzonte temporale decennale, volto a governare la mobilità mediante misure di mobilità sostenibile. Nel 2022 è stato programmato dalla Provincia il quadro progettuale del piano, ed è stata approntata la documentazione necessaria a proseguire il percorso già avviato di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Fra gli interventi individuati nel piano, particolare rilevanza assumono le azioni di carattere innovativo e sperimentale negli ambiti dei servizi di mobilità in sharing, del mobility management e dei sistemi informativi sul traffico. (Com)