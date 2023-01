Speciale infrastrutture: associazioni mobilità a Salvini, Città 30 modello sostenibile per sicurezza stradale efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’istituzione delle Città 30 “è il provvedimento più innovativo ed efficace per contrastare l’incidentalità sulle strade urbane, in quanto coniuga una drastica riduzione delle stragi stradali, l’integrazione tra le diverse composizioni modali di trasporto, il rispetto degli impegni climatici, il miglioramento della vivibilità, oltre che una significativa fluidificazione del traffico”. A ribadirlo in una nota sono Legambiente, Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab), Asvis, Kyoto Club, Vivinstrada, Ancma, Salvaiciclisti, Fondazione Michele Scarponi, Amodo, che in una lettera scritta e inviata al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, chiedono un incontro al dicastero e l’apertura di tavolo di discussione sul tema, promuovendo un modello che unisce mobilità sostenibile e sicurezza stradale. Per altro il modello Città 30 è stato già realizzato in diverse città europee. “Anche in Italia - scrivono le associazioni - dopo Olbia e Cesena, anche Bergamo, Torino, Bologna e solo ultima Milano, stanno avviando percorsi per diventare Città 30, consapevoli che - in conformità a quanto richiesto dal Piano nazionale sicurezza stradale 2030 (Pnss) - occorre trovare le risorse per pianificare interventi soprattutto strutturali e non solo di segnaletica, oltre che a monitorare i risultati”. (Rin)