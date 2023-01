Speciale infrastrutture: Salvini, da norma Ue conseguenze drammatiche per nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste settimane, a Bruxelles si sta discutendo del futuro di un bene che lega tutte le famiglie italiane: la casa. “La nuova norma, pensata nelle stanze europee senza alcuna analisi dell’impatto sulle diverse nazioni, avrebbe conseguenze drammatiche per il settore immobiliare del nostro Paese e per il patrimonio degli italiani, oltretutto in tempi di grande difficoltà economica che hanno già richiesto troppi sacrifici”. Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. “Nel nome dell’efficientamento energetico, gli edifici residenziali sarebbero obbligati a raggiungere la classe energetica E entro il 2030 e la classe D entro il 2033, quelli pubblici addirittura entro il 2027 e il 2030, rispettivamente. Vi sarebbero alcune eccezioni per gli edifici riconosciuti come di 'interesse storico', ma ciò non cambia lo scenario. Secondo i dati Ance, infatti, su 12,2 milioni di edifici residenziali oltre 9 milioni non sarebbero in grado di garantire la classe richiesta”, sottolinea Salvini. (Rin)