Sardegna: San Vero Milis, cerimonia in memoria delle vittime dell'esplosione del 16 gennaio 1946

- L’assessore dell’Industria, Anita Pili, ha preso parte questa mattina alla cerimonia per ricordare l’anniversario dell’esplosione di un residuato bellico che il 16 gennaio del 1946 provocò nel paese numerose vittime tra adulti e bambini. “Un momento dedicato alla memoria che non può non farci pensare ai popoli che ancora oggi vivono la guerra quotidianamente”, ha detto Anita Pili. La cerimonia, presieduta dal sindaco di San Vero Milis, Luigi Tedeschi, ha avuto luogo presso il Monumento nella via Armando Diaz, dove ebbe luogo l’incidente, ed è proseguita con un omaggio alla memoria del Giudice Cosimo Orrù, per concludersi nell’Aula Consiliare con la consegna della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto della Regione Sardegna agli alunni delle prime classi della scuola secondaria di primo grado del paese. “Iniziamo da noi – ha detto l’assessore Pili, rivolgendosi ai ragazzi – anche con giornate come queste, a promuovere comportamenti inclusivi e non divisivi perché le differenze, anche quelle più grandi, siano sempre più sinonimo di ricchezza e non un ostacolo all’armonia tra le persone e i popoli” (Rsc)