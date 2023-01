Covid: Gimbe, in 7 giorni crollano contagi, scendono anche ricoveri ordinari e in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 6-12 gennaio 2023, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (84.060 rispetto 135.977) e decessi (576 rispetto 775). In calo anche i casi attualmente positivi (353.643 rispetto 406.182), le persone in isolamento domiciliare (346.912 rispetto 398.147), i ricoveri con sintomi (6.421 rispetto 7.716) e le terapie intensive (310 rispetto 319). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi: 576 (-25,7 per cento), di cui 32 riferiti a periodi precedenti; terapia intensiva: -9 (-2,8 per cento); ricoverati con sintomi: -1.295 (-16,8 per cento); isolamento domiciliare: -51.235 (-12,9 per cento); nuovi casi: 84.060 (-38,2 per cento); casi attualmente positivi: -52.539 (-12,9 per cento). “Sul fronte dei nuovi casi settimanali – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si registra una forte diminuzione (-38,2 per cento): dai 135 mila della settimana precedente crollano a quota 84 mila, con una media mobile a 7 giorni sopra i 12 mila casi al giorno". I nuovi casi calano in tutte le Regioni: dal -10,9 per cento della Provincia Autonoma di Bolzano al -50,3 per cento della Liguria (tabella 1). In tutte le Province si rileva una diminuzione dei nuovi casi (dal -4,8 per cento di Crotone al -60,9 per cento di Sassari). In nessuna Provincia l’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti. (segue) (Rin)