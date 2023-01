Covid: Gimbe, in 7 giorni crollano contagi, scendono anche ricoveri ordinari e in terapia intensiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte del testing sono in calo il numero dei tamponi totali (-10,3 per cento): da 855.823 della settimana 30 dicembre 2022-5 gennaio 2023 a 767.718 della settimana 6-12 gennaio 2023. In particolare i tamponi rapidi sono diminuiti del 13,7 per cento (-97.900), mentre quelli molecolari sono aumentati del 6,9 per cento (+9.795). La media mobile a 7 giorni del tasso di positività scende dal 12,3 per cento al 7,2 per cento per i tamponi molecolari e dal 16,5 per cento al 12,2 per cento per gli antigenici rapidi. Negli ospedali, afferma Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe, “calano i ricoveri in area medica (-16,8 per cento) e in terapia intensiva (-2,8 per cento). In termini assoluti, i posti letto Covid occupati in area critica, raggiunto il massimo di 347 il 12 novembre, sono scesi a quota 310 il 12 gennaio; in area medica, raggiunto il massimo di 9.764 il 12 dicembre, sono scesi a quota 6.421 il 12 gennaio. Al 12 gennaio il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è del 10,1 per cento in area medica (dallo 0 per cento della Valle D’Aosta al 30,8 per cento dell’Umbria) e del 3,1 per cento in area critica (dallo 0 per cento della Valle D’Aosta al 7,9 per cento dell’Umbria). “In diminuzione il numero di ingressi giornalieri in terapia intensiva – puntualizza Mosti – con una media mobile a 7 giorni di 28 ingressi/die rispetto ai 36 della settimana precedente”. Scendono i decessi: 576 negli ultimi 7 giorni (di cui 32 riferiti a periodi precedenti), con una media di 82 al giorno rispetto ai 111 della settimana precedente. (Rin)