Fvg: assessore Lavoro, nel turismo +140 per cento contratti a tempo indeterminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Nel 2022 il settore stagionale alberghiero e turistico in Friuli Venezia Giulia ha fatto segnare un incremento del 27 per cento del numero degli occupati rispetto al 2021, con un aumento dei contratti a tempo indeterminato pari al 140 per cento. Sono i dati comunicati oggi a Grado dall’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, intervenuta alla presentazione del recruiting info-day, in programma il prossimo 15 febbraio. “Il post Covid ha messo in evidenza la necessità di fidelizzare il personale attraverso contratti più lunghi e percorsi formativi che garantiscono un'attenzione al turismo legata anche alla destagionalizzazione del nostro territorio; su questa strada, l'amministrazione regionale si è impegnata”, ha spiegato l’assessore. In occasione del recruiting day verranno presentate 40 offerte di lavoro per la stagione estiva 2023, oltre al bando di selezione pubblicato dalla Grado impianti turistici. "L'incremento della percentuale dei contratti a tempo indeterminato - ha aggiunto Rosolen - è un risultato importante che mostra l'attenzione del settore produttivo alla tipologia contrattuale, gli investimenti su percorsi di lavoro più lunghi oltre a un salto di qualità anche nel settore formativo. Nel corso degli ultimi tre anni abbiamo lavorato sull'incrocio della domanda e delle offerte di lavoro, sul rafforzamento del servizio per le imprese e sulla formazione”. (Frt)