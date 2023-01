Energia: sottosegretario Emirati, Abu Dhabi mira a collocarsi tra primi 10 produttori idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti mirano a collocarsi tra i primi dieci produttori di idrogeno a livello globale. Lo ha affermato, oggi, il sottosegretario al ministero dell’Energia e degli Affari petroliferi, Sharif al Olama, in occasione del suo intervento alla Settimana della sostenibilità di Abu Dhabi (Adsw), evento che durerà fino al 19 gennaio. A detta di Al Olama, il Paese del Golfo ha compiuto "grandi passi in avanti" nello sviluppo di tecnologie dell'idrogeno pulite, con l’obiettivo di ridurre il costo dell'idrogeno come fonte di energia sostenibile. "Miriamo a conquistare il 25 per cento dei mercati chiave dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio e aspiriamo a diventare uno dei primi dieci Paesi produttori di idrogeno al mondo entro questo decennio", ha affermato Al Olama. “La termovalorizzazione è un'altra promettente opzione di energia pulita su cui stiamo progredendo grazie al nostro primo impianto di termovalorizzazione fornito da Beeah in collaborazione con Masdar e altri tre progetti sono in arrivo nei prossimi anni ”, ha aggiunto Al Olama. (segue) (Res)