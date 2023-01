Energia: sottosegretario Emirati, Abu Dhabi mira a collocarsi tra primi 10 produttori idrogeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’inaugurazione del vertice di oggi ha preso parte anche il presidente emiratino Sheikh Mohamed bin Zayed al Nahyan, che ha accolto capi di Stato, imprenditori e decisori politici, riuniti per stabilire le priorità dell'agenda climatica globale e discutere di questioni legate a sicurezza alimentare e idrica, risparmio energetico, decarbonizzazione delle industrie, salute e adattamento climatico. Come riportato dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, nel suo discorso Al Nahyan ha definito la Adsw “una piattaforma globale che riflette l'impegno degli Emirati Arabi Uniti a invitare la comunità internazionale a collaborare nel guidare uno sviluppo economico e sociale sostenibile”. Il capo dello Stato ha poi evidenziato l’impegno di Abu Dhabi nell’azione per il clima e lo sviluppo sostenibile attraverso la strategia volta ad azzerare le emissioni nocive entro il 2050, oltre che all’organizzazione della prossima Conferenza sul clima delle Nazioni Unite (Cop28), che verrà ospitata da Abu Dhabi dal 30 novembre 2023. (Res)