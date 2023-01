Ue: Michel, presidenza svedese condivide obiettivi comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le priorità della Svezia riflettono "i nostri obiettivi comuni". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso di una conferenza stampa a Stoccolma con il primo ministro svedese Ulf Kristersson. "In primo luogo, dobbiamo contribuire a rafforzare la sicurezza dell'Europa. La minaccia della Russia contro l'Ucraina è la minaccia più grave per l'Europa e per il mondo dalla Seconda guerra mondiale", ha dichiarato Michel. "In secondo luogo, dobbiamo rafforzare la competitività europea. Un'Ue forte e competitiva è la chiave del nostro futuro economico e della nostra posizione nel mondo", ha aggiunto. In terzo luogo, ha continuato, "dobbiamo portare avanti la transizione verde ed energetica dell'Europa. L'Ue è leader mondiale nell'azione per il clima e vogliamo continuare ad esserlo". (segue) (Beb)