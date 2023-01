Ue: Michel, presidenza svedese condivide obiettivi comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'anno, ha concluso Michel, l'Europa ha adottato misure importanti per garantire la sicurezza energetica e abbassare i prezzi. "Il vostro lavoro per accelerare l'elettrificazione dell'Ue e per un nuovo regolamento sulle batterie svolgerà un ruolo importante", ha detto riferendosi al premier svedese. "Al Consiglio europeo di febbraio, ci concentreremo sull'economia. Dobbiamo trasmettere il messaggio forte che agiremo per salvaguardare la nostra base industriale. È fondamentale che l'Ue rimanga un luogo attraente per investire, innovare e produrre. I prezzi dell'energia e l'inflazione hanno aumentato la concorrenza globale e stanno avendo un impatto sulle nostre economie", ha concluso il presidente del Consiglio dell'Ue. (Beb)